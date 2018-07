Após dar chance a brasileiro Marlon, Luis Enrique elogia garotos do Barça B

Com um dos melhores times do mundo na atualidade e um banco de reservas a fazer inveja a qualquer grande clube, o Barcelona nem parece ter apenas 22 atletas no seu elenco. Essa carência em número de atletas às vezes aparece, como agora. São quatro jogadores da linha de defesa machucados: Piqué, Alba, Mathieu e Aleix Vidal. Assim, são apenas três defensores para pegar o Granada, neste sábado: Mascherano, Umtiti e Digne.

Diante do Espanyol, terça-feira, na final da Copa da Catalunha, o técnico Luis Enrique usou um time reserva e deu chance a diversos jogadores do Barcelona B, entre eles o zagueiro Marlon Santos, que já foi titular do Fluminense e chegou à Espanha na última janela de transferências.

O brasileiro foi elogiado na imprensa espanhola e está treinando com o elenco principal. A tendência é que ele fique como opção no banco de reservas no jogo de sábado. Perguntado sobre o jogador em entrevista coletiva nesta sexta, Luis Enrique não quis falar especificamente de Marlon, mas mostrou estar satisfeito com os garotos da base.

"Estou encantado com todos os jogadores da filial (o time B) que sobem para treinar conosco. Gosto da atitude deles, da predisposição. Eles são um recurso muito positivo para mim como treinador", comentou o técnico. Nenhum jogador do time B atuou pelo nesta temporada, ainda. O camaronês Kaptoum e espanhol Aleña já foram relacionados.