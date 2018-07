Após decepção olímpica, Talita e Larissa vencem e estão nas oitavas em Long Beach

Em partida disputa na noite de quinta-feira nos Estados Unidos, mas apenas na madrugada desta sexta no Brasil, Larissa e Talita superaram as holandesas Van der Vlist e Van Gestel por 2 sets a 1, com parciais de 23/21, 19/21 e 15/7. Com o terceiro triunfo consecutivo, elas garantiram a primeira posição do Grupo B e aguardam as vencedoras do duelo entre as norte-americanas Claes/Hughes e as suíças Betschart e Huberli.

Outras brasileiras que avançaram invictas foram Duda e Elize Maia. Com certa tranquilidade, elas despacharam as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 0 (21/13 e 21/19), asseguraram a primeira posição do Grupo D e enfrentam nas oitavas Van der Vlist/Van Gestel ou as japonesas Ishii/Murakami.

Já Lili e Maria Elisa não tiveram a mesma sorte. Diante da forte dupla norte-americana Walsh e Ross, bronze no Rio-2016, elas até equilibraram o jogo, mas perderam por 2 a 1, com parciais de 21/19, 18/21 e 15/13. Ainda assim, foram à repescagem e encaram as também norte-americanas Hester e Day. Fernanda Berti/Josi, Carolina Horta/Ana Patrícia e Juliana/Taiana, por sua vez, perderam seus três jogos e foram eliminadas.

Pela chave masculina, apenas uma dupla brasileira se garantiu diretamente nas oitavas de final. E foi, justamente, Pedro e Evandro, que tentam se recuperar após a decepcionante campanha na Olimpíada do Rio.

Eles venceram os dois jogos do dia - primeiro contra os norte-americanos Trevor e Taylor Crabb e depois contra os canadenses Binstock e Schachter, ambos por 2 a 0 - e aguardam nas oitavas os vencedores do duelo entre os brasileiros Alvinho/Vitor Felipe e os poloneses Kadziola/Szalankiewicz.

Alvinho e Vitor Felipe foram à repescagem após caírem para os espanhóis Herrera e Gavira, de virada, por 2 sets a 1. Já Guto e André Stein, que disputam o primeiro torneio juntos, perderam para os poloneses Fijalek e Prudel, mas venceram as demais partidas e também estão na repescagem. Thiago e George, por sua vez, foram eliminados.