Após decisão do STJD, Portuguesa vai apelar para a Justiça comum

RIO - O Campeonato Brasileiro de 2013 vai terminar na Justiça comum. Essa é a posição da Portuguesa, que apenas espera o julgamento do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), dia 27, para tomar essa medida. Ontem, o clube foi punido com a perda de quatro pontos pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal, caiu para a 17.ª posição na tabela e, por consequência, acabou rebaixado para a Série B de 2014, salvando o Fluminense.

"Tem de prevalecer o campo. Se a Portuguesa perder no tapetão, o caminho será a Justiça comum. Não digo nem que seja por parte do clube, mas torcedores ilustres estão se mobilizando para isso. Vamos até o inferno se for preciso", declarou o presidente Manuel da Lupa ao Estado, minutos antes do início da sessão.

O que aconteceu na tarde de ontem no abarrotado plenário do STJD, no Rio, foi uma sessão protocolar. Nada além disso. Todos os que acompanharam o julgamento sabiam que o resultado seria a perda de quatro pontos pela escalação do meia Héverton contra o Grêmio. Nem mesmo o placar de 5 a 0 pela condenação - acrescida de multa de R$ 1 mil - chegou a ser surpreendente. Com a sentença, o Fluminense fica na elite.

A decisão é em primeira instância e hoje mesmo a Lusa deve entrar com recurso. O julgamento no Pleno do STJD - última instância da esfera esportiva - contará com nove auditores. É muito raro, porém, uma decisão unânime de Comissão Disciplinar ser alterada pelo Pleno do STJD. "Vamos esperar o dia 27, mas já sabemos o roteiro. Se fosse o Fluminense na nossa situação, aí, sim, o Pleno poderia reverter", alfinetou Manuel da Lupa, que chorou discretamente durante a sessão.

Votos. Em sua explanação, o advogado da Lusa, João Zanforlin, reconheceu que o clube cometeu uma irregularidade, mas ressaltou com veemência que "a interpretação da lei não pode ser a letra fria." E disse mais: "Se condenarmos a Portuguesa, vamos instituir no futebol brasileiro a fraude, a mutreta".

Como terceiro interessado, o advogado do Fluminense, Mário Bittencourt, defendeu a legalidade. "O processo saiu do campo técnico e foi para o emocional. Querem rasgar o regulamento para rebaixar o Flu."

Ao abrir a votação, o relator Felipe Bevilacqua de Souza sustentou por 20 minutos que não havia subjetividade no caso em questão. Na sequência, outros três auditores - Vinícius Augusto Vieira, Luiz Felipe Bulus e Douglas Blaichman - acompanharam o voto. Para finalizar, o presidente da sessão, Paulo Valed Perry, disse que a Portuguesa errou "por negligência" e fechou o placar em 5 a 0.

FLAMENGO

À noite, o clube rubro-negro recebeu a mesma punição: perdeu quatro pontos e foi multado em R$ 1 mil pela escalação irregular de André Santos no jogo contra o Cruzeiro. A pena deixou a equipe em 16.º lugar no campeonato.