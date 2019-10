Após deixar Botafogo, Eduardo Barroca acerta com o Atlético-GO

Uma semana depois de ser demitido do Botafogo, devido a uma sequência de resultados ruins no Brasileirão, Eduardo Barroca foi confirmado nesta segunda-feira como o novo treinador do Atlético-GO para sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Barroca chega para substituir Wagner Lopes, demitido no último sábado após o clube chegar ao terceiro jogo sem vitória. Mesmo com a sequência ruim, o Atlético-GO depende apenas de si para conquistar o acesso, aparecendo em terceiro lugar, com 47 pontos.

A estreia de Eduardo Barroca deve ser apenas na quinta-feira, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela 30ª rodada. Nesta segunda, o treinador vai acompanhar o jogo diante da Ponte Preta, no Antônio Accioly, em Goiânia, mas será o auxiliar Eduardo Souza quem vai comandará o time de forma interina.

Eduardo Barroca tem apenas 37 anos e treinou as categorias de base de Corinthians e Botafogo, além de ter uma rápida passagem pelo profissional do CRB. Nesta temporada, foi contratado para comandar o Botafogo e conquistou 10 vitórias, três empates e 14 derrotas.