Anderson Silva cai duas posições e ocupa o 3.º lugar no ranking do UFC

SÃO PAULO - Anderson Silva não é mais o número 1 no ranking geral do UFC, que inclui todas as categorias de peso. O brasileiro caiu duas posições após a derrota para o norte-americano Chris Weidman no último domingo, e agora aparece na terceira colocação.

Com a saída de Spider do topo, o dono do título dos meio-pesados, Jon Jones, assume a posição de melhor lutador da organização. Apesar de jovem, o norte-americano de 25 anos tem um cartel invejável. Em 19 lutas, treze delas no UFC, “Bones” venceu 18 e foi desqualificado em uma por causa de um golpe ilegal. Não é à toa que uma superluta entre ele e Anderson Silva sempre foi tão aguardada pelos fãs de MMA.

Outro nome que era cogitado para um “duelo de campeões” com Spider era o de Georges St-Pierre, que subiu uma posição no ranking peso por peso. O canadense de 32 anos aparece à frente de Anderson, na segunda colocação.

Atual campeão dos meio-médios e com um aproveitamento de 100% nas últimas 11 lutas, St-Pierre também “tomou” de Anderson Silva o posto de dono da maior sequência invicta ativa da organização – antes da queda diante de Weidman, Spider somava 16 vitórias seguidas no currículo.

Outra novidade no ranking foi a entrada de Chris Weidman no top 10 peso por peso. O novo dono do cinturão também passou a ostentar a letra “C” de campeão entre os médios, enquanto Anderson desceu para o primeiro lugar na categoria, à frente de Vitor Belfort.

Confira quem são os 10 melhores lutadores do UFC:

1.° - Jon Jones (peso meio-pesado)

2.° - Georges St-Pierre (peso meio-médio)

3.° - Anderson Silva (peso médio)

4.° - José Aldo (peso pena)

5.° - Benson Henderson (peso leve)

6.º - Cain Velásquez (peso pesado)

7.º - Demetrious Johnson (peso mosca)

8.º - Renan Barão (peso galo)

9.º - Dominick Cruz (peso galo)

10.º - Chris Weidman (peso médio)