Após derrota, Pacquiao deve voltar a lutar em setembro

Pacquiao perdeu por nocaute, de forma violenta, no sexto assalto da luta contra o mexicano Juan Manuel Marquez, realizada no dia 8 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Chegou a receber, inclusive, apelos para encerrar a carreira. Mas, aos 34 anos, promete continuar lutando.

Enquanto isso, o empresário Bob Arum planeja a realização de um quinto combate entre Pacquiao e Marquez, possivelmente no Texas, no gigantesco estádio do Dallas Cowboys (equipe de futebol americano). Cidade do México e Las Vegas também estão na briga para receber o evento.