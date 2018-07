Após derrota, Pacquiao é operado por lesão no ombro direito O filipino Manny Pacquiao se submeteu a uma cirurgia no ombro direito, após ser derrotado pelo norte-americano Floyd Mayweather Jr. na luta mais lucrativa da história do boxe. Fred Sternburg, porta-voz do lutador filipino, disse que o médico Neal ElAttrache, que foi o responsável pela operação, comentou que "não poderia estar mais satisfeito com os resultados". O médico, citado por Sternburg, exibiu confiança de que Pacquiao se recupere totalmente.