Após derrota, Renato diz que Grêmio 'aceitou o jogo' do Caxias Ao perder para o Caxias por 2 a 1, domingo, na casa do rival, o Grêmio nem parecia o mesmo time que venceu a Copa do Brasil do ano passado na garra. O técnico Renato Gaúcho também percebeu isso e criticou a equipe, que sofreu sua primeira derrota na temporada 2017 do Campeonato Gaúcho.