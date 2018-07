Após desistências, Dutra Silva garante vaga em Roland Garros

Foram os espanhóis Tommy Robredo e Pablo Andújar e o australiano Thanasi Kokkinakis que anunciaram que não poderão competir no saibro parisiense. Assim, Rogerinho entra como 104º da lista final na chave principal.

Será o terceiro brasileiro garantido nas chaves de simples de Roland Garros. Thomaz Bellucci e Teliana Pereira já estavam assegurados na competição. Nas duplas, o Brasil deve ter ao menos dois representantes de peso, Bruno Soares e Marcelo Melo, jogando com seus parceiros habituais.

Rogerinho disputará a chave principal de um Grand Slam pela sétima vez na carreira, sendo a terceira em Roland Garros. No ano passado, o brasileiro não disputou nem o qualifying em Paris. E, em 2014, caiu na segunda rodada do quali. Ele ainda busca sua primeira vitória na chave principal do Slam francês.