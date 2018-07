Após desistir de Kléber, Santos mira o lateral Juan

Juan chegaria para brigar pela vaga com Léo, que disputou o Mundial do Japão sem suas condições plenas e já acena com a aposentadoria. O zagueiro Durval mostrou, também no Japão, que não tem cacoete para jogar improvisado no setor.

A lateral-esquerda santista é o grande problema para Muricy Ramalho desde a negociação do jovem Alex Sandro para o Porto, no meio da temporada.

Desde então, o time sofreu com as lesões de Léo e a falta de um substituto à altura. No atual grupo, por exemplo, não há um jogador canhoto para a reserva.

Pará é o "quebra galho" na posição quando exigido. Mas Muricy deu um ultimato aos dirigentes para acharem alguém para o setor em condições de chegar e brigar por igual com Léo.

Outro são-paulino que pode pintar na Vila Belmiro é o volante Jean, que também atua na ala direita. Ele foi oferecido numa troca com o meia Ibson, em baixa com Muricy e na reserva.

Se a esquerda ainda é um problema, a direita já está resolvida. Jonas, ex-Coritiba, realizará os exames médicos e será apresentado na terça-feira.

No ataque, Pablo Mouche, do Boca Juniors, foi praticamente descartado pelo presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, que mira o mercado nacional.