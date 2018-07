Após discussão, Jamelli é demitido

Jamelli já estava ameaçado no cargo - no início do ano, entrou em atrito com alguns jogadores por causa dos "bichos" dos jogos (o valor pago pelas vitórias era muito pequeno, de acordo com o elenco). Agora, a confusão se deu por causa das contratações.

O ex-jogador não gostou de saber que foram realizados acordos no período em que ele estava de férias, viajando. Na última semana, o Santos fechou com o goleiro Aranha, do Atlético-MG, o volante Charles e o lateral-direito Jonathan, ambos do Cruzeiro, e Jamelli nem foi consultado sobre os atletas.

Na terça-feira, Jamelli discutiu com outros diretores do clube e ontem, durante reunião, foi decidida a sua demissão. Fernando Silva, assessor da presidência, deve assumir o cargo.