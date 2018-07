Após domínio da Mercedes em 2015, Hamilton vê evolução da Ferrari e prevê emoção Apesar da dobradinha da Mercedes no GP da Austrália demonstrar a manutenção do domínio da equipe na Fórmula 1, o piloto britânico Lewis Hamilton afirmou neste domingo que acredita em uma evolução da Ferrari, que pode tornar as corridas mais emocionantes este ano.