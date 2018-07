Após doping, jamaicana diz que está liberada para correr A velocista jamaicana Veronica Campbell-Brown afirmou nesta segunda-feira que já está liberada para voltar às competições oficiais. Segundo revelou a corredora, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) confirmou sua inocência no caso de doping flagrado no ano passado.