Após doping, polícia confisca substâncias de jamaicanos

Os quartos dos atletas e do preparador físico canadense Christopher Xuereb foram revistados, sendo que medicamentos e suplementos musculares foram encontrados, confirmou o capitão da polícia de Údine, Antonio Pisapia. O oficial, porém, disse que não estava claro se as substâncias apreendidas eram legais ou ilegais e que as mesmas seriam analisadas.

"Estamos examinando as substâncias agora. Nenhuma prisão foi feita e ninguém foi colocado sob investigação", avisou Pisapia, depois da busca realizada no Fra i Pini Hotel, no norte da Itália.

Powell, ex-recordista mundial dos 100 metros, e Simpson, integrante da equipe jamaicana feminina que foi medalhista de prata no revezamento 4x100m nos Jogos de Londres/2012, testaram positivo para o estimulante oxilofrina, substância que faz parte da lista das proibidas pela Agência Mundial Antidoping, durante seletiva do seu país para o Mundial de Moscou, marcado para o próximo mês. Os agentes dos atletas confirmaram a existência dos casos no último domingo.

Pisapia informou que Powell e Simpson foram informados sobre os testes positivos para doping na manhã de sábado. Os dois participariam do Meeting em Lignano Sabbiadoro, mas o nome dos dois não apareceu na lista de atletas inscritos na competição divulgada nesta segunda-feira.

A notícia do teste positivo de Powell e Simpson surgiu no mesmo dia em que o norte-americano Tyson Gay, outro velocista de grande destaque dos 100 metros, revelou que também foi reprovado em um teste antidoping.

Powell havia sido o último homem a ostentar o recorde mundial dos 100 metros antes do jamaicano Usain Bolt quebrá-lo em 2008. Ele também ajudou a Jamaica a conquistar a medalha de ouro no revezamento 4x100m na Olimpíada de 2008, em Pequim.

Já Simpson foi medalhista de ouro do revezamento 4x100m em 2004, em Atenas, antes de faturar a prata na mesma prova em Londres, além de ter sido também segunda colocada da final feminina dos 100 metros nos Jogos de Pequim.