Após doping, UCI quer caçar licença da equipe Astana

Nesta quinta-feira, a UCI pediu à sua comissão de licenças que revise o status da Astana por conta da "séria preocupação com o fato de que dois ciclistas da Astana, (os irmãos) Maxim e Valentin Iglinskiy, recentemente testaram positivo para EPO, e por esta semana Ilya Davidenok ter tido exame analítico adverso para esteroides", argumenta a UCI, citando ciclistas do Casaquistão.

Neste ano, apenas 18 equipes receberam a licença de elite profissional no ciclismo de pista. A Astana já tem garantida essa licença para o ano que vem e conta com nomes como o italiano Vincenzo Nibali, atual campeão da Volta da França. A equipe é chefiada por Alexandre Vinokourov, atual campeão olímpico do ciclismo de estrada e que tem uma mancha de doping no seu passado.