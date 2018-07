Após duas derrotas, Usain Bolt projeta 1ª vitória em Estocolmo

"Estou ansioso pela prova", afirmou Bolt, que correrá apenas os 200 metros na etapa. "Você sempre pode esperar o melhor de mim. Sempre dou o meu melhor na pista e sempre vou extremamente bem nos 200 metros", projetou Bolt, que espera apagar as decepções de suas duas últimas corridas em Estocolmo.

O jamaicano sofreu sua única derrota em dois anos justamente na capital sueca, ao ser superado pelo americano Tyson Gay nos 100 metros, em 2010. Em 2008, ele foi batido pelo compatriota Asafa Powell na mesma prova, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, quando assumiu o domínio das provas mais rápidas do atletismo mundial.

Campeão olímpico e mundial nos 200, Bolt entrará na pista como o franco favorito, dono do melhor tempo do ano, com 19s86, registrado na etapa de Oslo, em junho. Mesmo embalado, o jamaicano acredita que precisa fazer alguns ajustes, principalmente na largada, antes do Mundial de Daegu.

"Preciso trabalhar um pouco mais na minha saída. Mas na parte técnica estou evoluindo definitivamente. Minha técnica nos 200 metros é sempre a melhor. Então, as pessoas sempre podem esperar por algo grandioso", afirmou.