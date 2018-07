Após empate, Argel critica atuação do Inter: 'Não conseguimos criar' O Internacional segue sem conseguir embalar nesta temporada. No último domingo, a equipe registrou seu terceiro empate consecutivo ao ficar no 0 a 0 com a Lajeadense. Mais uma vez, os comandados de Argel Fucks pouco criaram no ataque, o que deixou o treinador bastante preocupado.