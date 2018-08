Após empate, Grêmio treina sem Bressan e pode ter Alisson contra o Flamengo

O Grêmio voltou aos trabalhos após o empate amargo em 1 a 1 com o Flamengo na última quarta-feira. Os titulares fizeram uma atividade regenerativa e apenas os reservas estiveram em campo para um treino tático no CT Luiz Carvalho em preparação para outro duelo com o time carioca, desta vez válido pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 19 horas, na Arena do Grêmio.

A principal ausência do treinamento foi o zagueiro Bressan. O defensor, que sentiu um desconforto muscular na partida contra a Chapecoense e não esteve no duelo da Copa do Brasil, apenas correu no gramado e desfalcará a equipe novamente. O jovem Denilson deve ocupar a vaga e formar a zaga com Paulo Miranda.

Quem pode voltar ao time depois de um bom tempo parado é o atacante Alisson, que se lesionou na metade de maio. Nos trabalhos, ele integrou a equipe que deve ser titular no sábado. O técnico Renato Gaúcho ainda não confirmou, mas pelo planejamento indicado, é provável que escale somente reservas na partida.

Renato Gaúcho definirá a equipe na sexta-feira, no último treinamento antes do duelo em Porto Alegre. A atividade será fechada à imprensa e o treinador não divulgará a escalação, que além de Alisson, pode ter como novidade a estreia do lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Depois de duelar com o Flamengo, o time gaúcho viajará no domingo para a Argentina, onde vai encarar na terça-feira, às 21h45, o Estudiantes, em La Plata, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores.