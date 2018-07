Após empate, Jorginho elogia Vasco e culpa goleiro do Avaí por tropeço O Vasco não passou do 0 a 0 com o Avaí, na noite de quarta-feira, em São Januário, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Jorginho observou aspectos positivos no desempenho do time carioca. Ele garantiu ter aprovado a atuação da sua equipe e avaliou que a vitória só não foi assegurada por causa da excelente atuação do goleiro Renan.