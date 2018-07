Após empate na estreia pelo Atlético-MG, Marcelo Oliveira elogia atuação do time Após ser eliminado pelo São Paulo na Copa Libertadores, na última quarta-feira, o Atlético-MG trocou o técnico uruguaio Diego Aguirre por Marcelo Oliveira. O novo treinador teve apenas um dia para treinar o time e estreou com um empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a equipe mineira jogou bem e precisa de poucos ajustes.