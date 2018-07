Após encontro com Hollande, Bach demonstra entusiasmo com candidatura de Paris O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, saiu bastante entusiasmado de uma reunião com o presidente da França, François Hollande, nesta quinta-feira, em Paris. No encontro, chefe de Estado francês apresentou detalhes sobre a candidatura da ''Cidade Luz'' aos Jogos Olímpicos de 2024.