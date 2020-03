Após encontro com príncipe Charles, Anthony Joshua fica em isolamento em casa

O peso pesado Anthony Joshua, campeão mundial pela Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe, está em isolamento em sua casa, após ter se encontrado com o príncipe Charles, contaminado com o coronavírus. Ambos estiveram presentes à celebração do dia da Comunidade Britânica, há duas semanas, na Abadia de Westminster.

Assim como o príncipe, diagnosticado na segunda-feira, Joshua não apresenta nenhum sinal do coronavírus, que já causou a morte de mais de 430 pessoas em todo o Reino Unido. Segundo as orientações médicas, os sintomas da doença aparecem entre dois e 11 dias após o contágio.

"Olá pessoal, espero que todos estejam seguros. É triste ver as pessoas dando tudo de si agora para nos manter a salvo. Força para todos na linha de frente", escreveu Joshua em suas redes sociais.

Joshua, de 30 anos, tem luta marcada para 20 de junho, no Estádio do Tottenham, em Londres, diante do búlgaro Kubrat Pulev. Devido ao surto da covid-19, a data do combate poderá ser alterado. Por enquanto, as competições de boxe na Inglaterra estão proibidas até o fim de abril.