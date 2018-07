Após escândalo de doping, equipe Astana renova licença na elite do ciclismo Enquanto tem início no atletismo russo aquele que parece ser o maior escândalo de doping da história contemporânea do esporte, o último grande caso de doping sistemático parece estar definitivamente superado. A União Ciclística Internacional (UCI) reconheceu que a equipe Astana, da Casaquistão, adotou todas as medidas recomendadas e garantiu a ela a licença ''Pro-Tour'', que a mantém na elite do ciclismo de estrada internacional em 2016, podendo competir em todas as grandes voltas.