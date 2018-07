Após estreia no São Paulo, Pedro diz ter realizado sonho

Pedro entrou aos 32 minutos da etapa final na vaga de Centurión. "Quando ele (o técnico Edgardo Bauza) me chamou, passou um filme na minha cabeça. Mas isso foi muito rápido, porque eu estava muito focado para entrar no jogo e tentar ajudar os meus companheiros. Foi a realização de um sonho, mas sei que tenho que seguir firme no meu trabalho para receber novas oportunidades", comentou em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Revelado na base do clube, Pedro fez parte de uma geração vitoriosa, ao participar das conquistas da Copa do Brasil Sub-17, em 2013, repetir o título do torneio na categoria sub-20, em 2015, e neste ano, ganhar também a Libertadores Sub-20, disputada no Paraguai. Semanas atrás, o atacante foi integrado ao elenco principal para participar dos trabalhos comandados por Bauza.

Agora, o jogador usa a camisa 35 e diz contar com o apoio dos companheiros para se firmar neste nova fase da carreira. "O pessoal tem conversado bastante comigo, perguntaram como eu me senti na estreia e isso me deixou mais à vontade para jogar o meu futebol. Esse incentivo do elenco me deu mais motivação. Vou manter a dedicação no dia a dia para crescer, evoluir e receber novas chances com o treinador", comentou.