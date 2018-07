Após Euro, Polônia estuda sediar Olimpíada de Inverno Depois de sediar com sucesso a Eurocopa deste ano em parceria com a Ucrânia, a Polônia já estuda se candidatar para sediar a Olimpíada de Inverno de 2022 juntamente com outro país vizinho, a Eslováquia, com quem faz fronteira ao sul.