Após exibição, Haas estuda disputar o Brasil Open A próxima edição do Brasil Open pode ganhar um nome de peso. Além da negociação com Rafael Nadal, o alemão Tommy Haas estuda participar da competição entre 11 e 17 de fevereiro de 2013 se conseguir encaixá-la em seu calendário. "O torneio que está sendo montado é muito bom. Mas calendário é tão 'doido' no circuito, vamos ver, ainda não me decidi. É muito legal estar aqui, então, posso acabar vindo em fevereiro", revela.