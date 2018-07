Após fazer denúncias, Inglaterra leva só 2 votos

A Inglaterra pagou alto preço pela revelação de corrupção na Fifa feita por sua imprensa. Ontem, a candidatura inglesa para 2018 foi eliminada no primeiro turno de votações. O país tem o campeonato nacional mais forte do planeta, o mais rico e, segundo os próprios estudos da Fifa, era boa candidata para receber a Copa. Mas a mídia inglesa revelou há dois meses como integrantes da Fifa estavam dispostos a vender seus votos por alguns milhões de dólares e o país acabou sendo prejudicado.

Dois dos 24 membros da Fifa que votariam ontem foram suspensos e a imagem da entidade nunca mais será a mesma. Em um ato de solidariedade aos afastados, praticamente todo o Comitê Executivo da Fifa votou contra a Inglaterra. Dos 22 votos, apenas dois foram para os ingleses - e um deles era do próprio delegado inglês.

O resultado foi a eliminação na primeira rodada. "Nunca se sabe o que ocorre numa sala fechada", disse um inglês, que preferiu não se identificar. "Tínhamos a melhor candidatura. O que mais poderíamos oferecer?", perguntou David Beckham. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, limitou-se a dizer que a Fifa havia optado por "novos territórios". A Rússia venceu com tranquilidade a disputa para 2018, com 13 votos na fase final, à frente de Espanha-Portugal (7) e Bélgica-Holanda (2).

Para 2022, o Catar contou com o apoio inusitado do próprio presidente da Fifa, Joseph Blatter, que concorre à reeleição em 2011 e temia que Mohamed Bin Hamam, do Catar, fosse um páreo duro. Agora, conseguiu neutralizá-lo, como fez com Ricardo Teixeira ao dar a Copa de 2014 para o Brasil. A Fifa ignorou todos os escândalos de corrupção e a troca de votos. O caso ainda ganhou novas proporções depois que foi revelado um bilhete dos espanhóis ao Catar numa reunião há um mês. Mas nada disso foi levado em consideração.