Após feito histórico, dupla do Brasil cai nas quartas do Mundial de Tênis de Mesa A histórica campanha dos brasileiros Cazuo Matsumoto e Thiago Monteiro na chave de duplas do Mundial de Tênis de Mesa, realizado em Suzhou, na China, chegou ao fim nesta quinta-feira. Após igualarem a melhor campanha do País na história da competição ao alcançaram as quartas de final, feito que só havia sido alcançado por uma dupla brasileira em 1964, eles não conseguiram se classificar para a disputa de medalha.