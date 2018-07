Após festa em aeroporto, Jair e Montillo preveem mais dificuldades para Botafogo Festejado por um grupo de dezenas de torcedores no início da manhã desta quinta-feira em seu desembarque no aeroporto do Galeão, no Rio, depois de ter superado o Olimpia nos pênaltis na noite de quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, após derrota por 1 a 0 no tempo normal, o time do Botafogo agora espera por dificuldades ainda maiores na fase de grupos da Copa Libertadores.