Após fiasco, Massa vai a Maranello

Os resultados ruins nas duas etapas de abertura do Mundial de Fórmula 1 fizeram Felipe Massa mudar seus planos. Ao invés de viajar para o Brasil, como planejado, o piloto foi para a sede da Ferrari em Maranello. Em comunicado no site da escuderia, o diretor esportivo Stefano Domenicalli se apressa em desmentir qualquer boato de rescisão de contrato do brasileiro, que não consegue uma posição no pódio desde 2010.

"Felipe mudou seus planos e, ao invés de viajar para ver sua família no Brasil, ele estará em Maranello amanhã (hoje) para trabalhar ao lado dos engenheiros e calmamente analisar tudo o que aconteceu nas duas últimas corridas, tentando identificar porque ele não foi conseguiu demonstrar do que é capaz." A atitude rendeu elogio. "É o espírito certo e nós estamos aqui para ajudá-lo." Ontem foi a vez de Fernando Alonso visitar a sede.

A pressão, que já era grande, aumentou depois que o espanhol venceu o Grande Prêmio da Malásia enquanto Massa, 15.º, ainda não conquistou um ponto sequer na temporada. "Eu lembro bem que, há quatro anos, justamente após um GP da Malásia, Felipe estava mais ou menos na mesma situação de agora", recordou Domenicali, citando que, na época, a imprensa italiana pedia a substituição do piloto brasileiro. "Sabemos particularmente como aquela temporada terminou: com ele campeão do mundo, ainda que por alguns segundos (o brasileiro perdeu o título para Lewis Hamilton por um ponto, na última corrida) e nós ganhamos o título de construtores."

Cobrança. Aparentemente, Massa não é o único integrante da Ferrari sob pressão. O diretor técnico da escuderia italiana, Pat Fry, disse ao site da revista Autosport que o time continua trabalhando para desenvolver o F2012. "Neste tipo de situação (chuva), nosso carro é razoável mas se tivéssemos disputado uma corrida em pista totalmente seca a história seria diferente", admite.

O time deverá ter um modelo com inovações no Grande Prêmio da Espanha. "Eu acho que a pressão está na equipe testar e fazer o carro evoluir", complementou Fry.

Mais aliviado está o brasileiro Bruno Senna, da Williams, que marcou pontos na Malásia. "O trabalho do ano passado para este ano está funcionando", comemora.