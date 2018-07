Após furar quali, holandesa vence colombiana e é campeã em Nuremberg A holandesa Kiki Bertens coroou neste sábado sua grande campanha no Torneio de Nuremberg com o título no saibro alemão. Atual 89 do ranking, a tenista de 24 anos veio do qualifying e, após eliminar favoritas, aproveitou o cansaço da colombiana Mariana Duque-Mariño para vencer a final por 2 sets a 0, com duplo 6/2.