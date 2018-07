Após ganhar maratona no domingo, russo é desclassificado pela IAAF Mesmo com a Federação Russa de Atletismo (ARAF, na sigla em russo) tendo sido suspensa na sexta-feira, Viktor Ugarov correu no domingo a Maratona de Kanazawa, no Japão, faturando o título da prova. Nesta terça-feira, a Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) anunciou a desclassificação do atleta.