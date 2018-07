Após goleada na ida, Robinho pede cautela no Cruzeiro para duelo com Botafogo

Apesar do embalo pelo gol marcado no clássico de domingo, o meia Robinho "virou a chave" nesta segunda-feira e pregou cautela ao Cruzeiro para o jogo da volta da Copa do Brasil, contra o Botafogo. O duelo que vale vaga nas quartas de final será disputado nesta quarta, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Para o jogador, a boa vantagem construída no jogo de ida, com goleada de 5 a 2, será importante porque o Botafogo evoluiu nas últimas semanas. "Estava conversando no vestiário que ainda bem que vencemos com um placar grande, porque o Botafogo está jogando bem", alertou o meia.

"A gente só pode pensar na vantagem [goleada] no fim do jogo, porque vamos jogar para vencer. O Mano (Menezes) vai passar uma estratégia para a gente fazer um bom jogo. Não podemos ficar pensando no placar da ida, temos que pensar em fazer um jogo para vencer", projetou.

Apesar da preocupação, Robinho não esconde a empolgação pelo gol que definiu o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, no domingo, em rodada do Brasileirão. "Feliz por ter feito o gol, busquei muito esse gol no clássico. Sei da importância de um clássico para os torcedores. Trocaria esse gol por uma vitória, mas fico feliz por ter empatado com gol meu", comentou.

Para o meia, o empate teve um lado positivo: quebrar a sequência de duas derrotas do Cruzeiro. "Tínhamos duas derrotas e, se tivesse a terceira seguida, seria pior ainda. O empate foi bom porque estávamos perdendo. Agora temos Copa do Brasil para voltar a vencer e crescer depois no Brasileiro", afirmou.

Com o empate, o Cruzeiro segue perto da zona de rebaixamento, no 15º lugar, apenas duas posições acima do Figueirense, primeiro time dentro da zona da degola.