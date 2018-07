Após imbróglio, Riascos é negociado pelo Cruzeiro com o Millonarios

"Millonarios FC dá as boas-vindas ao atacante Duvier Riascos, que chega do futebol brasileiro depois de uma longa carreira onde jogou por 11 equipes, totalizando mais de cem gols desde sua estreia em 2005 com o América de Cali. Riascos chega ao nosso time para aumentar a cota goleadora e contribuir para alcançar os objetivos para esta temporada", anunciou o time colombiano em comunicado no seu site oficial, sem revelar os detalhes da transação.

Riascos não atua desde julho de 2016, quando deu uma declaração polêmica após um jogo do Cruzeiro com o Fluminense, reclamando por ter voltado ao time mineiro após se destacar no Vasco. "Não está normal. Não estou feliz com isso que está acontecendo. Tem que encontrar uma solução, porque não pode tirar minha felicidade para jogar essa m... aqui", disse, naquela época à rádio Itatiaia.

Depois disso, ele foi afastado do clube e iniciou uma batalha judicial para se desligar do time mineiro, que o contratou em 2015, mas onde teve passagem decepcionante. Agora, o impasse está resolvido e Riascos dará prosseguimento na suas carreira com a camisa do Millonarios, time que foi eliminado recentemente pelo Atlético Paranaense na segunda fase preliminar da Copa Libertadores.