Após impasse, Fifa garante vinda da Nigéria ao Brasil

ZURIQUE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, afirmou que a Nigéria está confirmada na Copa das Confederações, que começa neste sábado. O dirigente disse ter recebido a confirmação do treinador da seleção africana. "Falei com o técnico e eles vão participar, então o problema está resolvido. Eles vão voar para o Brasil no sábado", disse Valcke.

De acordo com a imprensa nigeriana, os jogadores estariam insatisfeitos com o corte nas premiações por jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os dirigentes da Associação de Futebol do país, preocupados com a crise financeira da entidade, teriam tentado a redução dos prêmios por cada partida em 50%, o que teria gerado revolta nos jogadores.

A Fifa garantiu que o "problema financeiro" foi resolvido e a expectativa é de que a delegação da Nigéria chegue ao Brasil na sexta-feira ou no sábado. A programação inicial previa o embarque dos nigeriano na manhã desta quinta-feira. Eles deveriam pegar um voo de Winhoek, capital da Namíbia, para Johannesburgo, na África do Sul, mas se recusaram a embarcar.

Caso não viesse ao Brasil para a Copa das Confederações, a Associação de Futebol da Nigéria poderia ter que pagar uma multa e correria o risco de ser banida de torneios da Fifa. A estreia dos nigerianos na competição acontecerá na segunda-feira diante do Taiti, em Belo Horizonte, às 16 horas.