Após inundação, sede do COI retoma expediente normal O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quinta-feira que retomou o expediente normal em sua sede, na cidade suíça de Lausanne, depois da inundação que comprometeu os serviços no prédio na segunda-feira. Um problema no encanamento cortou o fornecimento de energia elétrica e prejudicou a comunicação da entidade.