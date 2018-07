Após Joanna e Léo de Deus, Felipe França também vai para a Unisanta

A Unisanta parece disposta a romper a tríade de clubes que dominou o último ciclo olímpico na natação brasileira. Depois de acertar com Joanna Maranhão, Leonardo de Deus e Thiago Simon, a Universidade Santa Cecília, de Santos, vai apresentar o peitista Felipe França como seu novo reforço.

Assim, o clube santista inicia o ciclo olímpico visando os Jogos Olímpicos de Tóquio um elenco que não deve nada a Corinthians, Pinheiros e Minas Tênis Clube. No sentido contrário desses três, que cortaram investimentos, a Unisanta aumentou seu time para 2017, com diversos olímpicos.

Felipe França esteve nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos e bateu o recorde sul-americano dos 100m peito na semifinal do Rio-2016, com o tempo de 59s01. Mais uma vez, porém, falhou na tentativa de subir ao pódio, terminando no sétimo lugar.

Apesar da ótima temporada que fez em 2016, ele não teve seu contrato renovado com o Corinthians. Deixou o clube de Parque São Jorge junto com Thiago Simon e Leonardo de Deus, que já haviam acertado com a Unisanta, e agora vai segui-los.

Além deles, a Unisansa contratou Joanna Maranhão e Carol Bilich, mantendo Poliana Okimoto, Ana Marcela Cunha, Matheus Santana, Felipe Ribeiro, Gabi Roncatto e Nicholas Santos.