Após jogar sem ritmo, Arrascaeta comemora semana para recuperação no Cruzeiro Depois de ficar sem treinar na última semana por conta de um entorse no tornozelo, Arrascaeta conseguiu participar do empate do Cruzeiro em 2 a 2 com o Coritiba, no estádio Independência, mas admitiu que sentiu um pouco de falta de ritmo.