Após jogar semi no início do dia, André Sá perde na final em Queen's

Sá e Guccione precisaram entrar em quadra duas vezes neste domingo, porque o jogo da semifinal precisou ser interrompido no sábado, por falta de iluminação natural. A dupla do brasileiro empatava por 3/3 no set inicial com os também franceses Julien Benneteau e Edouard Roger Vasselin, campeões de Roland Garros em 2014, quando o jogo foi paralisado.

Na retomada do duelo, na manhã deste domingo, Sá e Guccione levaram a melhor pelo placar de 6/3, 5/7 e 10/05. E, na sequência, tiveram pela frente Mahut e Herbert, o segundo e o terceiro colocados do ranking de duplas. Em boa fase, eles não tiveram maiores dificuldades para superar Sá e Guccione, ainda cansados pela dura partida do início do dia.

Aos 39 anos, André Sá disputou sua 28ª final de duplas na carreira. Ele soma dez títulos e, se tivesse levantando a taça neste domingo, teria obtido o título mais importante da carreira porque o Torneio de Queen's é de nível ATP 500, abaixo apenas dos Masters 1000 e dos torneios de Grand Slam.