APÓS JOGOS DE SOCHI, PATINADORA MOSTRA A SUA ARTE NO BRASIL

A oportunidade de apresentar a patinação artística aos brasileiros deixa Isadora Williams eufórica. Uma das atletas que dão vida ao show 'Estrelas da Patinação - Astros do Gelo' de sexta-feira a domingo, no Ginásio do Ibirapuera, a norte-americana naturalizada brasileira entrará no rinque "em casa" pela primeira vez na carreira. "Estou muito feliz de trazer um show para o Brasil. Com todos esses patinadores famosos aqui, o show vai deixar muitos mais brasileiros interessados", afirma.

Se o esporte hoje dá alegria para a patinadora de 18 anos, há alguns meses o cenário era bastante diferente. Decepcionada com o último lugar entre os 30 participantes nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, em fevereiro, Isadora decidiu colocar os patins de lado. "Eu deixei ela viver um pouco a vida de adolescente, mas não durou muito. Em quatro meses ela falou que queria voltar a patinar", conta a mãe, Alexa.

Segundo a matriarca, a filha já falava do sonho olímpico desde os 12 anos. "A gente não tinha pretensão alguma de representar o Brasil e eu perguntava: 'Por que o Brasil?' E ela me respondia: 'Mamãe, porque eu vou ser a primeira patinadora a representar o Brasil nas Olimpíadas'", lembra.

Passados nove meses desde a competição na Rússia, Isadora aparenta estar mais conformada com o resultado. "Eu vejo com menos frustração e agora percebo que estava muito nervosa. Mas adoraria patinar novamente, se eu pudesse, e fazer melhor", avalia.

O desapontamento está diretamente ligado ao perfil da atleta, que busca a perfeição em tudo o que se propõe a fazer. Isadora se reconhece como perfeccionista e garante que o tropeço em Sochi foi um importante aprendizado em sua vida. "Agora eu vejo que é 'ok' cometer erros e isso te faz crescer. Se eu for para uma próxima edição do Jogos Olímpicos, eu vou levar as lições que aprendi", projeta.

O fim do ciclo olímpico é visto com alívio pela patinadora, que agora se sente mais livre para aperfeiçoar sua técnica. "Sochi era meu principal objetivo e eu estava tão séria em relação à patinação, estava tão estressada e com tanta pressão. Os Jogos Olímpicos foram maravilhosos, mas agora estou aliviada porque tenho tempo para focar em ter diversão patinando novamente, competir, ser mais musical, trabalhar nas minhas piruetas e não ter mais de me preocupar na classificação para Sochi", desabafa. Até agora, o melhor resultado de Isadora foi a medalha de bronze no Golden Spin de Zagreb, em 2012. Para o próximo ano, ela quer participar dos Mundias e Grande Prêmios e chegar "o mais longe possível."

O retorno aos rinques veio acompanhado de mudanças. Isadora deixou de trabalhar com o russo Andrey Kryukov e deu início à parceria com Natasha Tymoshenko (coreografia e piruetas) e Serguei Kouznetsov (saltos). Ela ainda passou a treinar no SkateQuest Ice Rink em Reston, em Virginia, que fica um pouco mais longe de sua casa, escolheu novas músicas - Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, para o programa curto e uma combinação de Mas que Nada, Águas de Março, Bachianas e Brasileirinho para o programa longo - e até trocou os vestidos.

As roupas são idealizadas pela própria atleta e produzidas em conjunto com Natalia Shults, uma croata que confecciona os vestidos de Isadora há mais de dois anos. "Eu busco alguma coisa que combine com a música. Nós olhamos fotos na internet, buscamos inspiração, eu e minha costureira fazemos juntas", explica. Ela também escolhe a sua própria maquiagem.

Para que tudo fique do jeito que Isadora gosta, a jovem trabalha pesado. Durante seis vezes por semana, treina de três a quatro horas no gelo e mais uma hora fora. Além do trabalho técnico, empenha-se na parte física com o auxílio de um personal trainer. A flexibilidade também é uma preocupação da patinadora e, para isso, faz ioga por conta própria a partir de exercícios que aprende em vídeos na internet.

Outra atividade regular de Isadora é fora dos rinques. Uma vez por semana ela troca as piruetas pelo encontro marcado com a professora Patrícia para as aulas de português. "Nós trabalhamos verbos e conjugações. Português é muito diferente de inglês em muitos sentidos e é uma língua muito difícil de aprender. Eu falava quando era criança, mas esqueci e estou tentando aprender novamente. Ainda tentando. Estou estudando há dois anos." A mãe, mineira, também ajuda a garota com o idioma. "Ela me corrige e me ajuda quando não sei uma palavra".

O contato com o Brasil também se dá pela música - Jorge Ben Jor e Marisa Monte são os cantores que estão na playlist da jovem - e pela comida - depois de pensar por alguns instantes, Isadora elege a sua favorita: pão de queijo. Se ela fica reticente na escolha de um prato típico, é categórica na escolha de sua cidade predileta: Rio de Janeiro. Isadora esteve no País cerca de dez vezes e, além da capital fluminense, já visitou São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza.

A sua próxima viagem já tem data marcada. A representante da patinação artística foi escolhida pelo Comitê Olímpico Brasileiro como a melhor da modalidade e será homenageada ao lado de outros atletas em evento no dia 16 de dezembro, no Theatro Municipal do Rio. Com tantos laços, Isadora se sente uma brasileira. "Ainda que meu português ainda não seja perfeito, eu estou tão ligada ao Brasil, à cultura, à comida, à música. Me sinto muito em casa."