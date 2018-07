Após jogos em Brasília, Flamengo leva duelo contra o Inter para o Espírito Santo

Nesta segunda-feira, a CBF confirmou o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória, como o local do duelo do Flamengo contra o Internacional, pela 12.ª rodada do Brasileirão. O jogo acontecerá no próximo dia 29, uma quarta, às 19h30.

Antes de encara Fluminense e Internacional, o Flamengo terá pela frente o Santa Cruz, nesta quarta-feira, no estádio do Arruda, no Recife. O volante Márcio Araújo, o entrevistado desta segunda no CT George Helal, espera uma evolução do time depois do empate por 2 a 2 com o São Paulo, no último domingo, em Brasília.

"Temos feito boas partidas e melhorado a cada jogo. A equipe vem evoluindo a cada rodada, mas precisamos muito de alguns resultados que temos deixado fugir. Com o tempo as vitórias virão naturalmente", disse o volante, ainda lamentando o pênalti perdido por Alan Patrick no último minuto da partida contra o São Paulo.