Após lesão, Bolt volta a treinar '100% fisicamente'

Além do problema nas costas, que sofreu no começo de agosto, quando encerrou precocemente a temporada, Bolt teve uma lesão no tendão de Aquiles durante o primeiro semestre, que também atrapalhou sua performance neste ano. Assim, não conseguiu brilhar tão intensamente.

"O treinamento começou e a boa notícia é que eu estou 100% saudável e totalmente curado dos meus problemas nas costas e no tendão de Aquiles", avisou Bolt, que é campeão olímpico e mundial dos 100 e 200 metros, provas em que também é o recordista mundial.

Neste ano atrapalhado pelas lesões, Bolt sofreu a sua primeira derrota desde julho de 2008, ao ser superado pelo norte-americano Tyson Gay na prova dos 100 metros, em agosto, durante a disputa da etapa de Estocolmo da Diamond League. Depois disso, resolveu parar.

Agora, ele revela estar ansioso para voltar a competir. "Estou me divertindo ao treinar neste momento. Estou ansioso para defender meus títulos mundiais dos 100 e 200 metros no Campeonato Mundial da Coreia do Sul (em agosto de 2011). Então, sei a importância de realizar todo o trabalho necessário", afirmou.