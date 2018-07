Após lesão de Klaus, Inter pede e CSA devolve zagueiro Thales ao clube

O sistema defensivo do Internacional ganhou um reforço "caseiro" para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho confirmou o retorno do zagueiro Thales, que estava emprestado ao CSA e retorna após uma solicitação da diretoria.

A direção e a comissão técnica dirigida por Guto Ferreira entenderam que o Inter precisava de mais uma opção para a zaga após Klaus sofrer uma fratura no punho, problema que deverá mantê-lo afastado dos gramados por cerca de dois meses, o que o faria voltar a ser aproveitado apenas nos últimos compromissos da equipe na Série B.

Assim, o Inter optou por exercer uma cláusula que estava presente no contrato de empréstimo de Thales, que lhe dava a permissão para pedir o retorno do jogador antes do término do acordo. Foi, então, o que o Inter fez, levando o time a contar com cinco zagueiros á disposição de Guto - os outros são Cuesta, Ernando, Léo Ortiz e Danilo Silva.

Thales, de 24 anos, vinha sendo titular do CSA, tendo disputado 33 partidas e marcado quatro gols pelo clube. Agora, porém, ele deixa o clube alagoano às vésperas dos compromissos mais importantes da equipe na temporada, pois vai enfrentar nas próximas semanas o Tombense, do interior de Minas Gerais, pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro - quem avançar, garante vaga na segunda divisão nacional em 2018.

Com Thales como uma das opções, o Inter voltará a jogar no próximo sábado, quando vai encarar o Figueirense, às 16h30, no Beira-Rio, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B.