Após levar bronze, Brasil fica sem pódio no tae kwon do

PUEBLA - Depois de Guilherme Dias ter conquistado a medalha de bronze na categoria até 58kg do Mundial de Tae Kwon Do, na última segunda-feira, o Brasil não conseguiu subir ao pódio com nenhum atleta no segundo dia de disputas da competição, nesta terça, em Puebla, no México.

Os dois atletas brasileiros que estiveram em ação foram eliminados já na primeira luta. Henrique Precioso, cabeça de chave número 13 do Mundial na categoria até 74kg, foi derrotado pelo coreano Kim Yoo-Jin, por pontos, pelo placar de 13 a 5. Já entre as mulheres, Leidiane Santos acabou batida com facilidade pela japonesa Miyu Yamada na categoria até 49kg, também nos pontos, por 10 a 1.

O Mundial de Tae Kwon Do segue nesta quarta-feira, dia em que mais dois brasileiros representarão o País, com Marina Souza na categoria até 67kg e Nicholas Pigozzi na disputa para lutadores de até 68kg. Ela irá estrear contra a sérvia Dajana, enquanto o brasileiro iniciará a sua campanha na competição contra o espanhol José Antonio Rosillo Atencia.

A competição realizada em solo mexicano irá até o próximo domingo, sendo que o Brasil conta com um total de 16 lutadores no Mundial.