Após medalhas de Isaquias e Robson, Bahia terá CTs de boxe e canoagem

As medalhas olímpicas de Robson Conceição e Isaquias Queiroz nos Jogos Olímpicos do Rio já começaram a render bons frutos para o esporte brasileiro. O legado das conquistas de ambos promoverá um investimento do estado da Bahia na formação de dois centros de treinamento, um de boxe e outro de canoagem, nas cidades natais dos atletas brasileiros.

O governador do estado, Rui Costa, teve uma audiência no ministério dos esportes e anunciou a liberação de verba para a construção dos centros de treinamento. O CT de boxe será levantado na cidade de Salvador, onde nasceu Robson, de 29 anos, que conquistou o inédito ouro olímpico no boxe. Já o de canoagem será em Ubaitaba, de Isaquias, 22, maior medalhista olímpico do Brasil em uma única olimpíada (duas pratas e um bronze).

De acordo com Rui Costa, o ministro dos esportes Leonardo Picciani já encaminhou o pedido à Confederação Brasileira de Canoagem para a construção do centro esportivo na cidade do sul da Bahia. Já o boxe verá o início das suas obras em 2017, com um custo estimado em R$ 15 milhões.

Rui Costa comemorou a medida, que, segundo ele, ajudará a formar novos vencedores. "O esporte sempre esteve no nosso radar", afirmou, por meio da sua assessoria. "O exemplo (de Isaquias e Robson) convence. Queremos convencer a juventude baiana a trilhar o caminho do bem".

O projeto do centro de boxe, que contará com 5 mil metros de área construída e capacidade para três mil pessoas, foi iniciado em 2015. Juntos, os dois CTs estão avaliados em torno de R$ 23 milhões.