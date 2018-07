Após mudança de sexo, Maloney anuncia volta ao boxe como agente

A lenda do boxe conhecida outrora como Frank Maloney anunciou que voltará ao esporte. Depois de passar por uma cirurgia de mudança de sexo, a mulher chamada hoje de Kellie Maloney revelou nesta quinta-feira que decidiu atuar como empresária, função na qual se destacou e marcou época na modalidade quando ainda era homem.

Maloney, quando ainda era Frank, foi o nome por trás da ascensão meteórica de Lennox Lewis, quando o britânico se tornou campeão mundial dos pesos pesados de todas as organizações do boxe durante a década de 90. Agora, já como Kellie, voltará à modalidade e revelou já ter acordo para cuidar da carreira de dois pugilistas que ainda buscam espaço no esporte.

"Eu tenho que começar de baixo novamente e não há como ser de outra forma. A oportunidade o desafio pessoal são muito grandes", declarou Maloney, que também levou os boxeadores Paul Ingle e Scott Harrison a títulos mundiais.

Maloney havia encerrado sua carreira de 30 anos no boxe em 2013, quando devolveu a licença que tinha à Comissão de Controle do Boxe Britânico por se dizer desiludido com o esporte. No ano seguinte, surpreendeu ao anunciar que faria uma cirurgia para mudar de sexo. Quando ainda era Frank, o empresário chegou a ter o nome envolvido em polêmicas por homofobia.