Após Mundial de Skate Park, brasileiros comemoram pontuação na corrida olímpica

Apesar do norte-americano Heimana Reynolds desbancar os brasileiros e garantir o título do Mundial de Skate Park neste domingo, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, o País contou com dois atletas no pódio da competição. Luizinho Francisco, segundo colocado, e Pedro Quintas, em terceiro, somaram pontos importantes na corrida por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

LEIA TAMBÉM > Heimana Reynolds desbanca brasileiros e fatura Mundial de Skate Park

Se Heimana Reynolds assegurou 80 mil pontos no ranking olímpico, Luizinho Francisco garantiu 64 mil e Pedro Quintas, que não era um dos mais cotados ao pódio e conseguiu se firmar entre os primeiros colocados, somou 51.200.

Para se ter uma ideia da importância dos pontos brasileiros garantidos neste domingo, outras competições do nível Pro Tour chegam a premiar os ganhadores com 60 mil pontos. Apenas Luizinho já somou 4 mil pontos a mais. Uma competição cinco estrelas garante 40 mil pontos e campeonatos nacionais, 3.330.

Em entrevista ao Estado, Luizinho afirmou que o resultado foi surpresa e ele segue acreditando na sua presença nos Jogos Olímpicos. "Eu fiz a minha primeira melhor volta e consegui garantir ela até o final. Queria ter melhorado um pouco. Mas, no final, deu tudo certo", comemorou. "Todos andaram muito e eu acabei ficando com a terceira colocação. Isso me deixou feliz. Vamos conseguir essa vaga para Tóquio", completou o atleta.

Assim como a maioria dos competidores, Luizinho elogiou a torcida brasileira. "A galera passa energia e você coloca isso em cada uma das suas voltas. É o que ajuda", disse.

Pedro Quintas, um dos favoritos ao lado de Pedro Barros, que acabou caindo e ficando apenas com a sexta posição, também elogiou os fãs e comemorou a sua pontuação. "Eu não sei como agradecer todo o apoio que recebemos aqui. Eles gritam e batem em tudo. Da para sentir a energia. Eu espero que isso não acabe", disse. "Quero dizer que estou feliz com o resultado e parabenizar todos os meus compatriotas na competição", completou o brasileiro.

Confira a pontuação no ranking olímpico:

1) Heimana Reynolds (EUA) - 80 mil

2) Luiz Francisco (BRA) - 64 mil

3) Pedro Quintas (BRA) - 51.200 mil

4) Keegan Palmer (AUS) - 40.960 mil

5) Tomhas Schaar (EUA) - 32.770 mil

6) Pedro Barros (BRA) - 26.220 mil

7) Tate Carew (EUA) - 20.980 mil

8) Matheus Hiroshi (BRA) - 16.780 mil