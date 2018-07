Após não ir para China, Ricardo Oliveira exalta empenho decisivo

O atacante Ricardo Oliveira, do Santos, disse neste domingo que sua atuação contra o Corinthians, na Vila Belmiro, prova o quanto ele se esforça pela equipe. Dias depois de o Santos recusar uma proposta tentadora do Beijing Guoan, da China, o jogador entrou em campo pelo Campeonato Paulista, marcou os gols da vitória por 2 a 0 e destacou o quanto está disposto a ajudar o time.

O atleta de 35 anos foi o artilheiro do último Estadual e neste domingo provou que pode render o mesmo futebol de 2015, ao encerrar o jejum de um mês sem marcar. "O torcedor sempre demonstrou todo o apoio por mim. Eu visto a camisa e dou meu melhor. Algumas vezes as coisas não dão certo. Hoje vencemos uma das melhores equipes do campeonato", disse Ricardo Oliveira ao sair de campo.

O camisa 9 fez os gols do time aos 8 minutos do primeiro tempo e aos 39 do segundo. A atuação decisiva veio na mesma semana em que foi convocado para a seleção brasileira. "Conseguimos achar o tempo de colocar a bola nos meus movimentos. Acho que não fiquei em impedimento no jogo. Houve uma movimentação, uma participação coletiva, o resultado está aí. É uma vitória que nos dá muita moral para o decorrer da temporada", destacou.

Pela primeira vez nesta temporada o Corinthians saiu derrotado de campo em um jogo oficial. O Santos comprovou a força da Vila Belmiro, onde não perdeu em seu estádio em dez jogos no ano passado. "Saio satisfeito com o que apresentamos, tanto pelo resultado coletivo, como no individual. Os companheiros me ajudaram muito", disse Ricardo Oliveira. O atacante chegou à marca de quatro gols em sete partidas nesta temporada.