Após negociação frustrada com o Milan, Kaká fica de fora da seleção

SÃO PAULO - Um dia depois de saber que o Milan desistiu de contratá-lo por "problemas fiscais", Kaká recebeu outra notícia ruim: não foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, para o jogo contra a Inglaterra. Um duro golpe para um jogador que deseja muito disputar a Copa das Confederações - e, evidentemente, a Copa do Mundo.

Kaká tem jogado muito pouco no Real Madrid, mas ele também jogava muito pouco no ano passado e assim mesmo não só foi convocado por Mano Menezes como se tornou uma peça importantíssima da seleção. Entretanto, ao que parece, Felipão não pensa a mesma coisa.

O calvário de Kaká no clube espanhol terá mais um capítulo hoje. O meia não ficará nem mesmo no banco de reservas na partida contra o Valencia, em Valência, pela Copa do Rei - competição que costuma ser usada pelo técnico José Mourinho para dar descanso a alguns titulares.

Está claro que Mourinho não quer saber de Kaká, por isso ele aceitou uma considerável redução salarial para voltar ao Milan - os tais "problemas fiscais" mencionados pelos dirigentes do clube italiano nada têm a ver com o salário do jogador, pois foram apresentados pelo Real Madrid como motivo para não fechar o negócio.

Apesar de o momento não ser bom para Kaká, ainda há esperança. Até o fim deste mês, é possível que o Milan consiga encontrar uma maneira de convencer o Real a emprestá-lo. Seria a maneira mais fácil para encontrar o caminho de volta para a seleção.