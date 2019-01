Após negociar com o Flamengo, Cáceres fecha com a Juventus por empréstimo

A Juventus oficializou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Martín Cáceres junto à Lazio. O jogador de 31 anos, que chegou a negociar com o Flamengo neste início de 2019, fará sua terceira passagem pelo clube de Turim, desta vez por empréstimo até o fim da temporada.

Cáceres era um dos nomes pretendidos pela diretoria do Flamengo para reforçar a defesa nesta temporada, após a negociação com Dedé não evoluir. O jogador chegou a agradecer o carinho da torcida rubro-negra durante as conversas, mas também não chegou a um acordo com o clube.

Diante deste cenário e sem espaço na Lazio, Cáceres volta à Juventus até o meio deste ano para sua terceira passagem - as outras aconteceram na temporada 2009/2010 e de 2012 a 2016. Para recontratar o zagueiro por este curto espaço de tempo, o clube de Turim desembolsou 600 mil euros (R$ 2,55 milhões).

Presença constante nas convocações da seleção uruguaia há cerca de dez anos, Cáceres foi revelado em seu país pelo Defensor. Na Europa, passou quase toda a carreira na Espanha e na Itália, em clubes como Villarreal, Barcelona, Sevilla, Verona e Lazio, além da Juventus. Jogou também um curto período na Inglaterra, pelo Southampton.